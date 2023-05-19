Залужний і Міллі провели телефонну розмову

Главком ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

“Детально поінформував про обстановку на основних напрямках фронту. Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій”, – написав Залужний в тг-каналі.

“Розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 «Кинджал». Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті – додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба.

Обговорили питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема. Домовилися співпрацювати і надалі”, – написав Залужний.