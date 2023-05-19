Політика

Залужний і Міллі провели телефонну розмову

19 Травня 2023 20:21
17
читать на русском →
Залужний

Главком ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

“Детально поінформував про обстановку на основних напрямках фронту. Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій”, – написав Залужний в тг-каналі.

“Розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 «Кинджал». Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті – додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба.

Обговорили питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема. Домовилися співпрацювати і надалі”, – написав Залужний.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Травня 2023 20:13
37

Зеленський зустрінеться з Байденом на полях саміту G7
19 Травня 2023 21:40
58

У Маріуполі прогриміли три потужні вибухи
19 Травня 2023 20:52
93

Ворог просунувся в Мар’їнці – Маляр
19 Травня 2023 20:36
43

Росія купує безпілотники та чіпи через Казахстан
19 Травня 2023 19:49
27

США ввели санкції проти російського віце-прем’єра Абрамченко та омбудсмена Москалькової
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
усі думки