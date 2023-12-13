Захист “Київстару” було зламано через обліковий запис одного зі співробітників 

Російські хакери вразили кіберзахист найбільшого українського оператора мобільного зв’язку “Київстар” через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

Про це в ефірі телемарафону заявив гендиректор компанії Олександр Комаров, пише “Інтерфакс-Україна”.

“Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії. Про це ведеться слідство”, – розповів Комаров.

Він додав, що висновки слідства йому поки не відомі.

За його словами, питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які “умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери”.

Комаров також заявив, що компанія використовувала для захисту від кіберзагроз найсучасніші технології і з початку повномасштабного вторгнення відбила близько 500 кібератак.

“Мені здається, що приклад “Київстар” свідчить про те, що навіть найбільш захищену інфраструктуру може бути уражено. Це реально.

Ми використовуємо найсучасніші технології від глобальних постачальників, щоб тримати периметр компанії закритим від кіберзагроз. Ми не перший рік стикаємося із загрозою, від початку війни відбили приблизно 500 більш-менш серйозних атак”, – резюмував він.

Атаку здійснила російська хакерська група “Солнцепек”, яка, за даними СБУ, близька до ГРУ РФ.

“Робили вони це, щоб покласти найбільшу телекомінфраструктуру в країні, щоб посіяти неприємності, емоційно вразити українців… триває війна – це один зі способів війни проти України”, – додав Комаров.