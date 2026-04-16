На Закарпатті затримали учасника кіберзлочинної групи, який інсценував власну смерть

У Закарпатській області затримали співучасника міжнародної кіберзлочинної групи, який інсценував власну смерть. Разом із ним у справі фігурують ще двоє спільників, яких затримали раніше. Учасники угруповання ошукали громадян США та Європи на понад 100 мільйонів доларів.

Про це повідомили в ДБР.

Затриманого громадянина України слідство вважає ключовим співучасником міжнародної кіберзлочинної групи. За даними слідства, учасники угруповання ошукали громадян та юридичних осіб зі США та Європи на понад 100 мільйонів доларів.

За інформацією правоохоронців, хакери використовували шкідливе програмне забезпечення для викрадення конфіденційної інформації та документів, після чого вимагали викуп за їх повернення або нерозголошення. Затриманий відповідав за виведення та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

“Щоб уникнути відповідальності закордоном, він переховувався в Україні та інсценував власну смерть. Разом зі спільниками використав дані про загиблого безхатченка і організував оформлення свідоцтва про смерть на своє ім’я. Надалі користувався підробленими документами та переховувався, видаючи себе за іншу особу”, – розповіли в ДБР.

Слідчі встановили, що незаконно отримані кошти він легалізовував через придбання дорогого майна, оформленого на родичів. Аналіз фінансових операцій виявив суттєву різницю між їхніми доходами та вартістю активів.

Правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта, викрили інсценування смерті та використання підроблених документів. Затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема в організації підроблення документів, використанні підроблених документів та легалізації коштів. Ще двом спільникам, затриманим раніше, повідомили про підозру у легалізації коштів.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час слідства проведено понад 30 обшуків та накладено арешт на активи загальною вартістю понад 11,1 мільйона доларів, серед яких нерухомість, автомобілі, готівка та криптовалюта. Слідчі встановлюють інших учасників злочинної діяльності та осіб, які допомагали переховуватися в Україні.