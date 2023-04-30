Заборона Єврокомісії щодо агроімпорту з України почне діяти з травня

До 2 травня Польща повинна відмовитися від заборони на імпорт десятків продуктів харчування з України і замінити її рішенням Єврокомісії, а саме ембарго на чотири товари – пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на джерела у Брюсселі.

За даними видання, Єврокомісія вже працює над проєктом регламенту ЄС, який забороняє імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до п’яти країн-сусідів України, і хоче, щоб регламент набув чинності 2 травня.

Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що скасують національні заходи якнайшвидше. Зараз ЄК чекає на конкретні рішення з цього питання. Ідея полягає в тому, щоб уникнути паралельних заборон.

Нагадаємо, МЗС України передало до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні ноти щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України.