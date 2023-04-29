Суспільство

Україна вимагає від Польщі та ЄС поновити аграрний імпорт та транзит

29 Квітня 2023 15:11
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зерно, польща, імпорт

МЗС України передало до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні ноти щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України.

Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

“Такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС”, – написав він.

МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.

Ніколенко зазначив, що лише спільними зусиллями можна успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України.


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