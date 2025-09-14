За ніч збито 52 ворожі БПЛА з 58. Атака триває

У ніч на 14 вересня (із 21.00 13 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Військові такод попередили, що ворог атакує Україну новою хвилею БпЛА із північно-східного напрямку. “Дотримуйтесь правил безпеки!”