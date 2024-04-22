За добу на фронті відбулось 62 бойових зіткнень, найбільше атак на Лиманському напрямку, – Генштаб

Протягом доби зафіксовано 62 бойові зіткнення, на Лиманському напрямку відбито 14 атак російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Усього ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф.
- На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Сенькове Харківської області.
- На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 атак в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині та населених пунктів Терни і Торське Донецької області.
- На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 10 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 4 марних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу противника.