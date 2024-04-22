За добу на фронті відбулось 62 бойових зіткнень, найбільше атак на Лиманському напрямку, – Генштаб

Протягом доби зафіксовано 62 бойові зіткнення, на Лиманському напрямку відбито 14 атак російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Усього ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Сенькове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 атак в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині та населених пунктів Терни і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 10 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 4 марних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу противника.