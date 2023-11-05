За добу ліквідовано майже тисячу загарбників

Станом на 5 листопада 2023 року ЗСУ знищили 305 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу – близько – 305 090 (+990) осіб,
- танків – 5284 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 9953 (+14) од,
- артилерійських систем – 7375 (+12) од,
- РСЗВ – 867 (+6) од,
- засоби ППО – 570 (+2) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+0),
- крилаті ракети – 1554 (+3),
- кораблі /катери – 20 (+0) од,
- підводні човни -1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9730 (+14) од,
- спеціальна техніка – 1047 (+9).