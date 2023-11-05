Політика

За добу ліквідовано майже тисячу загарбників

5 Листопада 2023 09:20
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втрати ворога

Станом на 5 листопада 2023 року ЗСУ знищили 305 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько – 305 090 (+990) осіб,
  • танків – 5284 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 9953 (+14) од,
  • артилерійських систем – 7375 (+12) од,
  • РСЗВ – 867 (+6) од,
  • засоби ППО – 570 (+2) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+0),
  • крилаті ракети – 1554 (+3),
  • кораблі /катери – 20 (+0) од,
  • підводні човни -1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9730 (+14) од,
  • спеціальна техніка – 1047 (+9).

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