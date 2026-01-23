        Кримінал

        За 3 тис. доларів — з полігону додому: на Рівненщині інструктор організував схему для мобілізованих

        Галина Шподарева
        23 Січня 2026 12:52
        На Рівненщині затримали підозрюваного в організації схемі для мобілізованих / Фото: Спецпрокуратурі Західного регіону
        На Рівненщині правоохоронці викрили схему незаконного вивезення військовослужбовців із навчального центру під час базової підготовки. За грошову винагороду мобілізованим пропонували залишити частину та уникнути подальшої служби, зокрема участі в бойових діях.

        Про це повідомили у Спецпрокуратурі Західного регіону.

        За даними слідства, інструктор одного з навчальних центрів у Рівненській області разом зі спільниками підшукував “клієнтів” серед нещодавно мобілізованих, які проходили базову загальновійськову підготовку.

        За гроші їм пропонували безперешкодно залишити військову частину й уникнути подальшої служби, зокрема участі в бойових діях. Вартість таких “послуг” стартувала від 3 тисяч.

        Для вільного пересування територією частини та проходження блокпостів використовувалися перепустки з персональними даними представників вищого командування.

        Інструктора затримали після отримання коштів та спроби вивезення військовослужбовця за межі частини на власному авто.

        За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовослужбовцю повідомлено про підозру в організації дезертирства в умовах воєнного стану, вчиненого групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). За клопотання прокурорів судом обрано йому запобіжний захід.

        Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до оборудки.

        Затримання підозрюваного в організації схеми для мобілізованих / Фото: Спецпрокуратурі Західного регіону

