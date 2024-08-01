Суспільство

З ТОТ Херсонщини повернули матір з двома дітьми
1 Серпня 2024 20:11
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діти, окупація
Ілюстративне фото / Pexels

З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію евакуювали матір з двома доньками.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“З поки що окупованої Херсонщини евакуювали матір і її доньок. Дівчаткам – 3 і 5 років. Сімʼя не могла самостійно виїхати, тож на допомогу прийшло Мінреінтеграції та громадська спілка “Українська мережа за права дитини”, – повідомив Прокудін.

Загалом з початку 2024 року вдалось повернути 154 дитини з тимчасово окупованої частини Херсонської області.


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