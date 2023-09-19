З порту Одещини вийшло судно, завантажене пшеницею

Судно RESILIENT AFRICA з 3 тисячами тонн пшениці вийшло з порту Чорноморськ та рухається в напрямку Босфору.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

“Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден.

Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту”, – повідомив Кубраков.

Судна знаходяться під прапорами Ліберії та Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.