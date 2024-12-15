Економіка

З понеділка в Україні запровадять нові графіки відключень електроенергії
15 Грудня 2024 18:31
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відключення
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Завтра, 16 грудня, через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні, в Україні запровадять обмеження електропостачання для побутових споживачів, промисловості та бізнесу.

За інформацією “Укренерго”, графік для побутових споживачів виглядатиме так:

  • 07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
  • 08:00 – 12:00 – дві черги відключень;
  • 12:00 – 15:00 – півтори черги відключень;
  • 15:00 – 17:00 – дві черги відключень;
  • 17:00 – 19:00 – півтори черги відключень;
  • 19:00 – 20:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу протягом дня діятимуть графіки обмеження потужності:

  • 07:00 – 21:00 – застосовуватимуться обмеження споживання.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого ворогом обладнання, щоб мінімізувати тривалість і обсяг відключень.

Важливо: час застосування та обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень для вашого регіону рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах обленерго чи в соціальних мережах.

Завтра також запроваджують нові графіки погодинних відключень, тож споживачів закликають уважно стежити за оновленнями.


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