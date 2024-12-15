Економіка

В Україні нові графіки відключення світла: що зміниться
15 Грудня 2024 11:09
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відключення
Ілюстративне фото / Фото “Харківобленерго”

З понеділка в Україні почнуть діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив на платформі X, які саме зміни запроваджують.

Ключові зміни:

  1. Часові проміжки скорочено до 30 хвилин.
    Тепер на відновлення електропостачання після відключення відводиться 30 хвилин. Це дозволить кожній черзі мати 56 годин зі світлом на тиждень, тоді як раніше цей показник складав 38 годин.
  2. Групи поділено на підчерги.
    Раніше існувало шість груп споживачів, тепер їх поділено на 12 підчерг. Це зроблено для більш гнучкого управління обмеженнями: у разі потреби відключати лише половину користувачів з однієї черги, а не всю групу.
  3. Єдиний підхід до графіків по всій країні.
    Новий формат графіків затвердили всі оператори системи розподілу (ОСР), або перебувають у процесі впровадження. Це гарантує єдину систему відключень у всіх регіонах країни.

Що слід зробити споживачам:

  • Зберігати спокій: графіки змінюються з понеділка, але про це попереджають завчасно.
  • Завтра перевірити свою нову чергу або підчергу.
  • Як і раніше, отримувати оновлений графік на тиждень вперед та щоденний розклад на наступний день.

Коротко: кількість груп відключень збільшили з шести до дванадцяти, а часові інтервали скоротили з годинних до півгодинних.


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