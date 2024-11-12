З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіла двох дітей

З-під завалів зруйнованого росіянами будинку в Кривому Розі дістали тіла двох дітей.

Загалом ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя, повідомив очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

Під завалами може знаходитись ще одна дитина, рятувальники продовжують аварійні роботи.

Російські війська вдарили по місту вранці 11 листопада, завдавши удару балістичною ракетою по багатоповерхівці. Унаслідок вибуху зруйновано під’їзд від п’ятого до першого поверху.

Вночі того ж дня рятувальники дістали тіло загиблої жінки.