Кримінал

З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіла двох дітей
12 Листопада 2024 07:44
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обстріли, ракетний удар
Аварійно-рятувальні роботи на місці удару по будинку у Кривому Розі / Фото: ДСНС

З-під завалів зруйнованого росіянами  будинку в Кривому Розі дістали тіла двох дітей.

Загалом ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя, повідомив очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

Під завалами може знаходитись ще одна дитина, рятувальники продовжують аварійні роботи.

Російські війська вдарили по місту вранці 11 листопада, завдавши удару балістичною ракетою по багатоповерхівці. Унаслідок вибуху зруйновано під’їзд від п’ятого до першого поверху.

Вночі того ж дня рятувальники дістали тіло загиблої жінки.


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