З Києва до Варшави вирушить тестовий потяг зі збільшеною кількістю місць

Сьогодні зі столиці України до Варшави вирушить тестовий потяг, сформований з 14 стандартних вагонів Укрзалізниці, аби отримати погодження від польської сторони.

Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці» та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як зазначається, прямий рейс Київ — Варшава — Київ є одним із найпопулярніших. Щодня лише у застосунку «Укрзалізниці» реєструється понад 3 тисячі запитів щодо цього напрямку – це в 10 разів більше пропозиції місць.

«Причиною цього є обмежена кількість місць у вагонах, що курсують на цьому напрямку. Зокрема, наразі польські залізничники пропускають за маршрутом Київ – Варшава тільки спеціальні вагони “вужчого” габариту RIC, які мають 3-місні купе. В той час як стандартні пасажирські вагони УЗ мають 4-місні купе», – нагадує Укрзалізниця.

Нині «Укрзалізниця» вже відновила рух усіх ремонтопридатних вагонів такого класу у своєму парку та звернулась до європейських партнерів щодо передачі таких вагонів. Однак їх не залишилося в наявності, а на замовлення та побудову нових потрібно понад 2 роки.

Також було проведено тестовий заїзд потяга з вагонами стандартного для України габариту 1-ВМ. Ці вагони успішно пройшли маршрут від Києва до Варшави (з перестановкою візків на станції Ягодин).

Очікується, що погодження з польською стороною руху стандартних вагонів «Укрзалізниці» дозволить збільшити кількість місць для прямого сполучення між українською та польською столицями у 2-3 рази.

«Раніше було проведено всі випробування, і ми розуміємо, що наші стандартні вагони можуть без перешкод долати відстань від Києва до Варшави та зворотно. Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони», – заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Повідомляється, що на вимогу польської сторони протягом останніх 2 днів проводилися детальні заміри всіх габаритів кожного вагона цього поїзда спеціально залученими польськими технічними фахівцями разом з українською командою залізничників на прикордонній станції Дорогуськ у Польщі.