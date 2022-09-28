З Криму нікого не випускають без дозволу військкомату – розвідка

Російські силовики не випускають із анексованого Криму чоловіків без дозволу військкоматів. Про це Крим. Реалії повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький.

«У Криму перекрили дороги, взяли під контроль усі переміщення громадян призовного віку як з території Криму на територію України, так і з боку Криму на Росію. Без відміток, без дозволу військових комісаріатів нікого не випускають. А за настроями (в Криму)… За нашою оцінкою, вони (настрої) досить тривожні, тому що вони (жителі Криму) розуміють, що територія Криму – це зараз транзитна зона, постійно переміщуються війська на територію Херсонської області – це озброєння, боєприпаси, особовий склад. І, відповідно, потім усе це повертається. Особливо, якщо ми говоримо про вбитих та поранених. І все це місцеве населення бачить, тому вже чітко розуміють, що війна – загиблі, поранені», – стверджує Скибицький.

Він зазначив, що “рано чи пізно війна прийде на територію Криму”, тому що українські військові “мають зробити деокупацію, звільнити ці землі, повернути їх у наше конституційне поле”.

Потрібно повернути ті території, які окупував ворог. Загалом, за нашою оцінкою, можливо, будуть створюватися (Росією) якісь нові сполуки або мобілізуватися з’єднання на території Кримського півострова. Але про це ще рано говорити, пройшов лише тиждень (російської) мобілізації. А ми говоримо, що щонайменше два місяці проходитиме мобілізація», – повідомив Скибицький.