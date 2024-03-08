Суспільство

Євросоюз та США мають намір відкрити морський коридор допомоги до Гази

8 Березня 2024 15:51
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сша, єс
Сектор Газа /Getty Images

Цих вихідних Євросоюз та США планують відкрити морський коридор допомоги до Гази, оскільки перемовини щодо тимчасового перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС були невдалими.

Про це повідомляє Bloomberg.

У п’ятницю, 8 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Кіпр, щоб оголосити про цю ініціативу. 

Зазначається, що кораблі перевозитимуть продовольство і медикаменти через Середземне море з кіпрського міста Ларнака до Гази, де США планують створити тимчасовий порт для прийому вантажів.

Усі заходи, включно з перевіркою безпеки, координуватимуться з Ізраїлем. ЄС і США також співпрацюватимуть з Великою Британією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

“Ми тут, тому що палестинці, і особливо в Газі, потребують нашої допомоги, – заявила фон дер Ляєн. – Ми стоїмо перед обличчям гуманітарної катастрофи”.

У виданні зазначили, що ЄС дедалі більше висловлює невдоволення блокуванням надання допомоги анклаву, однак всередині блоку зберігаються розбіжності щодо підходу до Ізраїлю та його військової кампанії.


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