Євросоюз та США мають намір відкрити морський коридор допомоги до Гази

Цих вихідних Євросоюз та США планують відкрити морський коридор допомоги до Гази, оскільки перемовини щодо тимчасового перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС були невдалими.

Про це повідомляє Bloomberg.

У п’ятницю, 8 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Кіпр, щоб оголосити про цю ініціативу.

Зазначається, що кораблі перевозитимуть продовольство і медикаменти через Середземне море з кіпрського міста Ларнака до Гази, де США планують створити тимчасовий порт для прийому вантажів.

Усі заходи, включно з перевіркою безпеки, координуватимуться з Ізраїлем. ЄС і США також співпрацюватимуть з Великою Британією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

“Ми тут, тому що палестинці, і особливо в Газі, потребують нашої допомоги, – заявила фон дер Ляєн. – Ми стоїмо перед обличчям гуманітарної катастрофи”.

У виданні зазначили, що ЄС дедалі більше висловлює невдоволення блокуванням надання допомоги анклаву, однак всередині блоку зберігаються розбіжності щодо підходу до Ізраїлю та його військової кампанії.