Європейські лідери про указ Путіна

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала назвав оголошену Путіним часткову мобілізацію спробою ще більше ескалувати війну в Україні. І це лише черговий доказ того, що Росія є єдиним агресором у всій цій ситуації, сказав Фіала.

Він заявив, що дуже важливо зараз продовжувати допомагати Україні, і що це, зокрема, на користь самої Чехії.

Чехія була першою країною, яка надала Україні важке озброєння після російського вторгнення, і за час війни продовжувала постачати ЗСУ танками, вертольотами та артилерійськими системами.

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек назвав указ про мобілізацію “ще одним невірним кроком Росії”.

Офіс канцлера Олафа Шольца випустив заяву, в якій йдеться про те, що лідер Німеччини бачить у рішенні про часткову мобілізацію російських військ провал планів Кремля, які там переслідували під час нападу на Україну.

За словами глави уряду Нідерландів Марка Рютте, плани проведення референдумів на окупованих територіях та мобілізація ні що інше, як ознаки паніки в Кремлі.