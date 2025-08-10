Європа наголошує на необхідності захисту українських інтересів напередодні переговорів Трампа і Путіна

Європейські лідери в суботу привітали плани президента США Дональда Трампа провести зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні, водночас підкресливши важливість збереження тиску на Москву та захисту українських і європейських безпекових інтересів, йдеться у матеріалі Reuters.

Трамп планує зустрітися з Путіним в Алясці у п’ятницю, заявивши, що сторони, включно з президентом України Володимиром Зеленським, близькі до угоди, яка могла б завершити вже три з половиною роки тривалу війну.

Президент США також не виключає тристороннього саміту за участі Путіна та Зеленського, але наразі Білий дім готує двосторонню зустріч на прохання Путіна, повідомив представник адміністрації.

Деталі можливої угоди не розголошуються, але Трамп заявив, що вона передбачатиме «певний обмін територіями на користь обох сторін». Це може вимагати від України відмови від значної частини своїх земель — чого Зеленський та його європейські союзники називають неприйнятним, адже це лише заохотить російську агресію.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у суботу зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі та представниками України й європейських союзників у заміській резиденції Chevening House, щоб обговорити ініціативу Трампа щодо миру.

У спільній заяві лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, Фінляндії та президентка Єврокомісії привітали зусилля Трампа, але підкреслили необхідність продовжувати підтримку України та зберігати тиск на Росію.

«Ми переконані, що дипломатичне вирішення має захистити життєво важливі безпекові інтереси України та Європи», — йдеться у заяві.

«Ці інтереси включають надійні та дієві гарантії безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України».

Лідери наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, і зазначили, що поточна лінія фронту може стати лише відправною точкою для переговорів, які можливі лише в умовах припинення або значного зменшення бойових дій.

«Лінія фронту — не кордон»

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який брав участь у переговорах із європейськими лідерами та американськими представниками, подякував їм за конструктивний підхід.

«Перемир’я потрібне — але лінія фронту не є кордоном», — наголосив Єрмак, повторивши, що Україна відкидає будь-які територіальні поступки Росії.

За даними The Wall Street Journal, європейська сторона висунула контрпропозицію, що передбачає:

спершу — припинення вогню;

будь-який територіальний обмін має бути взаємним;

гарантії безпеки мають бути жорсткими і надійними.

Американські чиновники повідомили, що багатогодинні переговори в Chevening House дали «значний прогрес» у підготовці до зустрічі Трампа та Путіна в Алясці.

Скепсис і бойові дії на фронті

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр Британії Кір Стармер наголосили на необхідності «справедливого і тривалого миру» та незмінній підтримці Зеленського, вітаючи при цьому мирні ініціативи США.

Макрон окремо підкреслив, що майбутнє України не може вирішуватися без участі самих українців.

Тим часом на фронті тривають запеклі бої вздовж понад 1000-кілометрової лінії зіткнення. Російські війська утримують близько 20% території України та поступово просуваються на сході, але, за оцінками українських військових аналітиків, літній наступ РФ не дав суттєвого прориву.