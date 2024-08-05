Політика

Євродепутати закликають виключити Угорщину з Шенгенської зони
5 Серпня 2024 18:42
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Євросоюз, Угорщина
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Група із 67 депутатів Європейського парламенту висловили сумніви щодо членства Угорщини в Шенгенській зоні після того, як Будапешт вирішив пом’якшити візовий режиму для громадян Росії та Білорусі.

Про це йдеться у зверненні, яке опублікував у соціальній мережі X депутат ЄП від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

У зверненні, адресованому очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, йдеться, що депутати занепокоєні рішенням Будапешта послабити візові обмеження для громадян Росії та Білорусі.

“Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дедалі більше випробовує терпіння Європейського Союзу. Спочатку він заблокував санкції, потім заблокував і продовжує блокувати допомогу Україні. Під час головування Угорщини в Раді ЄС він вирішив поїхати до Росії та вести з російським диктатором Володимиром Путіним “мирні” переговори – без жодного мандату та без будь-яких позитивних результатів”, – стверджують депутати.

Також євродепутати назвали рішення Угорщини спростити візові обмеження для росіян та білорусів безвідповідальним та таким, що становить загрозу для всіх членів ЄС.

“Якщо уряд Угорщини відмовиться змінити свою політику, Комісія та всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність країни в Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи для захисту європейських громадян, включно з контролем на угорському кордоні”, – наголосили парламентарі.


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