Міністри, речники, держсекретарі – відомі представники «Фідес», які залишають Національні збори

Партія «Тиса» здобула переконливу перемогу на парламентських виборах в Угорщині, що призвело до втрати мандатів низкою досвідчених політиків від правлячого блоку Фідес–ХДНП, багато з яких працювали в парламенті роками або навіть десятиліттями.

Як повідомляє Telex, серед тих, хто не потрапив до нового складу парламенту, — міністр регіонального розвитку Тібор Наврачич, який програв у своєму окрузі та раніше заявляв, що може залишити політику у разі поразки. Також мандат втратила урядова речниця Естер Вітайош, яка не пройшла ні за списком, ні в окрузі.

Поразки зазнав і міністр юстиції Бенце Тужон, який працював у парламенті 14 років, а також міністр культури та інновацій Балаш Ханко. Не змогли переобратися аграрний міністр Іштван Надь і держсекретар з охорони здоров’я Петер Такач, який був одним із найпомітніших представників влади в медіа.

Серед інших політиків, які залишають парламент, — заступник міністра економічного розвитку Янош Фонаді, який був депутатом із 1998 року, директор із комунікацій Фідес Іштван Холлік, державна секретарка з територіального розвитку Чуїніне Берталан Юдіт, колишній міністр національного розвитку Міклош Шештак, державний секретар Андраш Таллаї та депутат Янош Поч.

Вибори також стали невдалими для молодших представників влади, зокрема Жофії Конц, яка обіймала посади державного секретаря та заступника міністра, а також для Петера Гоппала і Чаби Дьомьотора.

Результати голосування свідчать про суттєві зміни в політичному ландшафті Угорщини та можуть означати початок нового етапу як у внутрішній політиці, так і в економічному курсі країни.