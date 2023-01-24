Політика

ЄС вітає розслідування корупції в Україні

24 Січня 2023 21:07
19
корупція

Єврокомісія вітає розслідування корупційних скандалів, що відбулися в Україні минулого тижня, та спровокованих, зокрема, журналістськими розслідуваннями. Деякі фігуранти скандалів уже визнані підозрюваними, нагадує DW.

“Ми не коментуємо поточні кримінальні розслідування, але вітаємо той факт, що українська влада серйозно ставиться до цих питань”, – сказала офіційна представниця Єврокомісії Ана Пісонеро на брифінгу у Брюсселі у вівторок, 24 січня. Вона підкреслила, що від Києва будуть потрібні подальші дії та заходи щодо зміцнення антикорупційних інститутів. Єврокомісія оцінить прогрес України у боротьбі з корупцією восени 2023 року в рамках наступного пакету заходів щодо розширення Європейського Союзу, зазначила Пісонеро.

Від України очікують, зокрема, посилення боротьби з корупцією на високому рівні за допомогою запобіжних та ефективних розслідувань, а також достовірного списку судових переслідувань та обвинувальних вироків. “Заходи щодо боротьби з корупцією, безумовно, є ключовим аспектом процесу вступу до Євросоюзу, а також частиною політичних умов для продовження макрофінансової допомоги ЄС”, – констатувала представниця Єврокомісії.

Євросоюз разом із партнерами протягом багатьох років підтримує Україну саме у зміцненні верховенства закону та боротьбі з корупцією, наголошують у Брюсселі. У розпорядженні ЄС є різноманітні інструменти та механізми для контролю за тим, щоб фінансування направлялося за призначенням, наголосила Пісонеро. “Ми ведемо тісний діалог з українською владою, і вони зобов’язані звітувати, щоб ті, хто вносить кошти, мали гарантії того, що ці кошти використовуються за призначенням”, – відповіла вона на запитання DW.

На думку Єврокомісії, за останні роки в Україні досягнуто значного прогресу у сфері боротьби з корупцією. “Завдяки підтримці ЄС було створено антикорупційні структури. І, звичайно ж, тепер йдеться про звітність та про посилення ресурсів, що виділяються для цих структур”, – зазначають у Брюсселі.

Єврокомісія обіцяє продовжувати моніторинг, з одного боку, та підтримку України – з іншого. “Давайте не забувати контекст: Україна протистоїть жорстокій агресивній війні, їй доводиться вирішувати проблеми, які ніхто з нас тут не може собі уявити. Ми твердо віддані підтримці просування цієї країни на шляху до вступу до ЄС”, – резюмувала представниця Єврокомісії на брифінгу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Січня 2023 20:06
91

Der Spiegel: Шольц вирішив передати танки Leopard Україні
24 Січня 2023 21:44
12

ЗМІ: Швейцарія може погодитися надати Україні озброєння
24 Січня 2023 21:27
23

Кулеба змінив в Офісі президента Тимошенка
24 Січня 2023 21:19
87

CNN: Росія може знов спробувати захопити Харків
24 Січня 2023 18:41
20

На окупованій території Запорізької області лікарні переповнені пораненими орками – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
усі думки