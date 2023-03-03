Суспільство

ЄС оплатить професіональну підготовку 50 собак-саперів для України

3 Березня 2023 22:01
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У зв’язку з тим, що площа та об`єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом, Єврокомісія оплатить підготовку 50 собак-саперів, які допоможуть розміновувати українські території. Про це повідомляє Польське радіо.

Першу групу собак, навчених шукати вибухові речовини, вже передали українським фахівцям. Тварин, навчених у Бельгії, відправлять батальйону розмінування, який діє у складі Збройних сил України.

“Сьогодні ми передаємо перших дев’ять собак, котрі були спеціально навчені для пошуку вибухових речовин, для допомоги у розміновуванні України. У жовтні цього року передамо наступних собак. Остаточно до кінця наступного, 2024 року ми передамо 50 собак-саперів, котрі будуть допомагати у розмінуванні України”, – зазначила представниця Європейської комісії в Польщі Ева Модзелєвська.

Повідомляється, що собаки, передані в Україну, це, в основному, бельгійські вівчарки.

Проект реалізується Генеральним директоратом з питань міграції і внутрішніх справ Європейської комісії.


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