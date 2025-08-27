Єрмак та Умєров поїдуть в США на переговори з Віткоффом, — Bloomberg

Українська делегація цього тижня прибуде до США для переговорів зі спецпосланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, головною темою зустрічі стануть гарантії безпеки для України. У переговорах від української сторони візьмуть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умеров.

Крім цього, сторони планують обговорити можливість проведення майбутньої зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Bloomberg зазначає, що візит української делегації відбувається на тлі активних дискусій щодо надання Києву гарантій безпеки. Видання нагадує, що Трамп наполягає на швидкому досягненні домовленості між Києвом і Москвою, тоді як союзники України зосереджені на тому, щоб визначити й закріпити такі гарантії, які б забезпечили виконання потенційної угоди з РФ.