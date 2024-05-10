Політика

Єрмак поспілкувався із Шоном Пенном

10 Травня 2024 10:32
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Єрмак поспілкувався з Шоном Пенном / ОП

Керівник Офісу Президента поспілкувався з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером Шоном Пенном. Вони обговорили важливість Глобального саміту миру.

Про це повідомили в ОП

Єрмак подякував за підтримання уваги до України та важливі сигнали щодо необхідності продовження допомоги.

Він розповів Пенну про підготовку до Саміту миру, який має стати надважливою подією на дипломатичному напрямі задля наближення справедливого миру для України.

Керівник ОП наголосив, що дуже важливо поширювати серед усіх країн світу інформацію про цей захід, адже Україні надзвичайно потрібна присутність кожної з них.

«Росія сьогодні використовує всі можливості для тиску та впливу на ці держави. Консолідація світових лідерів на Саміті миру допоможе нам показати Росії, Путіну, що він в ізоляції», – зазначив Єрмак.


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