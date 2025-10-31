Єрмак: мирний план для України буде єдиним документом, розробленим спільно з партнерами

Україна спільно з союзниками розробляє єдиний мирний план, який стане результатом узгоджених міжнародних зусиль. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі РБК-Україна.

«У медіа зараз багато повідомлень про нібито альтернативні “плани” — мовляв, у США свій, у ЄС — інший. Хочу чітко заявити: це не так. Немає різних планів, із яких ми вибираємо. Є спільна робота над формулюваннями, але всі партнери перебувають у постійному контакті», — підкреслив Єрмак.

За його словами, результатом стане єдиний документ, створений Україною спільно з партнерами, який повністю враховуватиме українські інтереси. «Йдеться не про конкуренцію ініціатив, а про пошук синергії — України, ЄС, США та інших партнерів. Звісно, участь США є принциповою», — зазначив керівник ОП.

Реклама

Реклама

Єрмак наголосив, що позиція Києва, Вашингтона та європейських лідерів збігається: будь-які переговори мають починатися з припинення вогню по поточній лінії зіткнення. Він також високо оцінив роль президента США Дональда Трампа як посередника у мирному процесі: «Ми вважаємо, що саме він може допомогти Україні досягти справедливого, сталого миру, гарантованого безпекою».

Наступне засідання коаліції держав, які підтримують мирну формулу, відбудеться 3 листопада в онлайн-форматі на рівні радників із національної безпеки. Там, за словами Єрмака, планується узгодити всі пропозиції та визначити подальші кроки.

Керівник ОП додав, що Україна залишається у постійному контакті з усіма партнерами. «Війна триває тут, агресії піддалася Україна — тому кінцева конфігурація мирного плану буде за нами. Це питання справедливості та здорового глузду», — резюмував він.