Єрмак заявив, що шахраї видавали себе за його родича та вимагали 100 тисяч доларів

Поліція затримала групу шахраїв, яка під прикриттям вигаданого брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака вимагала 100 тис. доларів.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Єрмака, про затримання групи шахраїв, які діяли під прикриттям його прізвища, він дізнався від поліції.

“Щойно дізнався від поліції, що вони зловили “на гарячому” групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка”, – заявив Єрмак.

Зловмисники вимагали 100 тисяч доларів, обіцяючи “допомогти” з призначенням на високу посаду в Офісі Президента.

“Впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання”, – зазначив Єрмак.