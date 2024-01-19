Політика

Єрмак обговорив з очільником МЗС Угорщини Сіярто підготовку зустрічі в Ужгороді

19 Січня 2024 15:28
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Угорщина, єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сьогодні, 19 січня, поговорив телефоном з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Сторони обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що з українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак.

“Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами”, – сказав голова ОПУ.

Єрмак також подякував Сіярто за участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації української “формули миру”, яка відбулася у швейцарському Давосі.


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