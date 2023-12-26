Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою 2023 року за версією НОК України

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визнала Ярославу Магучіх найкращою спортсменкою 2023 року. Вона є чемпіонкою світу та III Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту).

Про це йдеться на сайті НОК України.

Крім того, комісія визнала:

особисту тренерку Магучіх — Тетяну Степанову — найкращою тренеркою 2023 року;

Олександра Желтякова — найкращим юним спортсменом 2023 року. Він є дворазовим чемпіоном світу та Європи з плавання серед юніорів, володарем олімпійського нормативу (на дистанціях 100 та 200 м на спині);

Олександра Кулика — найкращим тренером юного спортсмена 2023 року. Він є особистим тренером Олександра Желтякова.

«За їхніми виступами спостерігали сотні тисячі вболівальників. Їхнім перемогам раділа вся країна. Їхні імена вписані в сучасну історію спорту України золотими літерами», — заявили у НОК України.