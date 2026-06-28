        Суспільство

        До +38° і без дощів: якою буде погода в Україні 29 червня

        Сергій Бордовський
        28 Червня 2026 21:02
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        Ілюстративне фото: Головне в Україні
        Ілюстративне фото: Головне в Україні

        У понеділок, 29 червня, в Україні очікується суха та спекотна погода. У більшості регіонів буде невелика хмарність, опадів синоптики не прогнозують.

        Про це повідомив Укргідрометцентр.

        Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 18-23°, вдень — 29-34°.

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        Найспекотніше буде в більшості районів Правобережжя. Там прогнозують сильну спеку — 35-38°.

        Водночас на сході країни температура буде дещо нижчою: вночі 14-19°, вдень 25-30°.

        У Києві та Київській області 29 червня також очікується невелика хмарність і без опадів. Вітер — змінних напрямків, 3-8 м/с.

        По області температура вночі становитиме 18-23°, вдень — 30-34°. У столиці вночі прогнозують 21-23°, вдень — 32-34°.


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