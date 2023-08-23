Японія надасть Україні допомогу у сумі семи мільярдів доларів

Японія надасть Україні допомогу на суму до 7 мільярдів доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи онлайн на саміті Міжнародної Кримської платформи, передає Інтерфакс-Україна.

“Японія постійно забезпечуватиме різноманітну допомогу в розмірі до 7 млрд дол залежно від потреб”, – зазначив він.

Кісіда додав, що Японія скористається своїм досвідом і знаннями в галузі повоєнного відновлення і відновлення після природних катастроф для забезпечення допомоги.

Очільник уряду Японії вкотре наголосив, що його країна послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом та продовжить тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, зокрема з країнами G7, і приєднуватиметься до санкцій проти Росії.