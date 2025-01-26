Спорт

Яннік Сіннер вдруге поспіль став чемпіоном Australian Open
26 Січня 2025 14:28
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Яннік Сіннер / Фото: REUTERS
Яннік Сіннер / Фото: REUTERS

23-річний італієць Яннік Сіннер переміг німця Александра Звєрєва та вдруге поспіль став чемпіоном Australian Open.

На шляху до фіналу Сіннер поступився лише двома сетами: у другому колі австралійцю Трістану Скулкейту та в 1/8 фіналу данцю Хольгеру Руне.

Його суперник у фіналі, Александр Звєрєв, вперше у кар’єрі дійшов до вирішального матчу Australian Open. У півфіналі німець здолав Новака Джоковича, який знявся з гри після програного першого сету.

У фіналі Яннік Сіннер здолав Звєрєва у трьох сетах — 6:4, 7:6, 6:3. У першому сеті вирішальним став восьмий гейм, у другому тенісисти дійшли до тайбрейка, де сильнішим виявився Сіннер. У третьому сеті італієць оформив брейк у шостому геймі та впевнено завершив матч.


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