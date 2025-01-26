Яннік Сіннер вдруге поспіль став чемпіоном Australian Open

23-річний італієць Яннік Сіннер переміг німця Александра Звєрєва та вдруге поспіль став чемпіоном Australian Open.
На шляху до фіналу Сіннер поступився лише двома сетами: у другому колі австралійцю Трістану Скулкейту та в 1/8 фіналу данцю Хольгеру Руне.
Його суперник у фіналі, Александр Звєрєв, вперше у кар’єрі дійшов до вирішального матчу Australian Open. У півфіналі німець здолав Новака Джоковича, який знявся з гри після програного першого сету.
У фіналі Яннік Сіннер здолав Звєрєва у трьох сетах — 6:4, 7:6, 6:3. У першому сеті вирішальним став восьмий гейм, у другому тенісисти дійшли до тайбрейка, де сильнішим виявився Сіннер. У третьому сеті італієць оформив брейк у шостому геймі та впевнено завершив матч.
3 Grand Slam wins, 2 #AusOpen titles, 1 JANNIK SINNER 😍— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2025
Dominated from start to finish 👏@janniksin • #AO2025 pic.twitter.com/WvaAjsucNe