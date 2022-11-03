Техно

Якість водопровідної води у Харкові відповідає всім нормам, стверджують у водоканалі

3 Листопада 2022 16:46
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вода

Згідно з щоденними результатами досліджень лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал», якість водопровідної води відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Як повідомив начальник санітарно-екологічної служби підприємства Владислав Бучнєв, якість водопровідної води щодня перевіряють за 20 показниками. Для цього на контрольних точках відбирають від 30 до 50 проб.

«Контроль якості водопровідної води не припинявся жодного дня. У місті перевіряється понад дві тисячі об’єктів водопостачання. Якість водопровідної води щодня контролюють на всіх точках відбору – накопичувальних резервуарах чистої води, насосних та водопровідних станціях, водорозбірних колонках», – зазначив Владислав Бучнєв.

За його словами, іноді харків’яни кажуть, що водопровідна вода стає каламутною. Це зазвичай пов’язано з ремонтними роботами на зовнішніх мережах або внутрішньобудинкових комунікаціях. У таких випадках потрібно злити воду та почекати. Для пиття воду потрібно відстоювати, щоб випарувався залишковий хлор, а після кип’ятіння її можна використовувати без обмежень.


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