Київводоканал повідомив про повне відновлення водопостачання в столиці

У Києві відновили водопостачання в повному обсязі майже на всій території міста. У Печерському районі наразі фіксується понижений тиск води.

Про це повідомили в Київводоканалі.

За інформацією підприємства, фахівці відновили водопостачання практично всієї правобережної частини столиці.

Наразі знижений тиск водопостачання зберігається лише в Печерському районі. У Київводоканалі зазначили, що найближчим часом система водопостачання міста повністю працюватиме в нормальному режимі.

Також у підприємстві наголосили, що на верхніх поверхах багатоповерхових будинків вода може з’явитися не одразу. Це пов’язано з роботою підкачувальних насосів, які не функціонують за відсутності електроенергії. Тому на останніх поверхах ще певний час можливі перебої з водопостачанням, навіть якщо в районі послугу вже відновили.