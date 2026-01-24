        Події

        Київводоканал повідомив про повне відновлення водопостачання в столиці

        Віктор Алєксєєв
        24 Січня 2026 18:43
        Команда Львівводоканалу долучилася до відновлювальних робіт у Києві / Фото Львівводоканал
        У Києві відновили водопостачання в повному обсязі майже на всій території міста. У Печерському районі наразі фіксується понижений тиск води.

        Про це повідомили в Київводоканалі.

        За інформацією підприємства, фахівці відновили водопостачання практично всієї правобережної частини столиці.

        Наразі знижений тиск водопостачання зберігається лише в Печерському районі. У Київводоканалі зазначили, що найближчим часом система водопостачання міста повністю працюватиме в нормальному режимі.

        Також у підприємстві наголосили, що на верхніх поверхах багатоповерхових будинків вода може з’явитися не одразу. Це пов’язано з роботою підкачувальних насосів, які не функціонують за відсутності електроенергії. Тому на останніх поверхах ще певний час можливі перебої з водопостачанням, навіть якщо в районі послугу вже відновили.


