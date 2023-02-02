Кримінал

Як за розкладом: Зранку окупанти знов обстріляли Куп’янськ

2 Лютого 2023 09:20
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хова, куп'янськ

Сьогодні близько 7:00 ранку окупанти знову обстріляли Куп’янськ. Поранена жінка 67 років. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вчора приблизно о цій порі після удару по Куп’янську одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Очільник ОВА також повідомив, що у с. Кругляківка Куп’янського району, внаслідок ранкового обстрілу поранення зазнав 46-річний співробітник ДСНС.

Також зранку було обстріляне смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо, без постраждалих.

“Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали: Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну, Старицю, Огірцеве та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибиті вікна, зруйновані господарчі споруди”, – написав Синєгубов у Telegram.


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