Суспільство

Як перевірити наявність штрафів від ТЦК?
22 Липня 2024 16:10
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мобілізація, тцк
Військовий квіток / Фото: АрміяInform

Згідно з останніми змінами до Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, всі чоловіки 18-60 років мали оновити свої дані в ТЦК та СП, ЦНАП або через застосунок “Резерв+” до 16 липня 2024 року. Чоловікам, які не оновили свої дані, загрожує штраф 17 000 грн або 25 500 грн за повторне порушення.

Штрафи за невиконання вимог законодавства щодо військового обліку складаються уповноваженими особами ТЦК та СП. Несплата штрафу призведе до передачі справи до виконавчої служби для примусового стягнення. У рамках таких виконавчих проваджень можуть бути накладені арешти на кошти та майно особи, які потім можуть бути використані для погашення боргу.

Інформація про виконавчі провадження, включаючи випадки накладання штрафів ТЦК, зберігається в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП) Міністерства юстиції України.

Для отримання інформації про наявність провадження, потрібно зробити запит до АСВП за посиланням. Ця послуга є безкоштовною для всіх громадян.

Також, за словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані військовозобов’язані зможуть довідатися, зокрема, і в застосунку “Дія”.


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