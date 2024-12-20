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Як ефективно прогрівати та продавати в stories? 5 порад від Kukurudza Agency

20 Грудня 2024 15:30
  На правах реклами

Instagram stories — це не просто контент, що живе 24 години, а потужний інструмент для продажу, збільшення лояльність та залучення уваги до вашого бренду. Але як зробити так, щоб аудиторія не просто гортала слайди, а активно взаємодіяла та виконувала цільову дію? Kukurudza Agency https://kukurudza.com/agency/  поділиться п’ятьма порадами для прогріву та продажу через stories

5 порад для stories

1. Додайте інтригу або гачок на початку

Перший слайд в добірці stories — це момент, коли ви можете або захопити увагу підписника, або втратити її. Інтригуйте з самого початку: використовуйте питання, цікаві факти, несподівані анонси, увірвіться зі сторітелом. Це допоможе створити бажання дізнатися більше і продовжити перегляд добірки.

2. Залишайте мотивацію переходити далі

Нехай підписники знають, що попереду щось цікаве. До прикладу, можете залишати питання на слайді та стрілочку вправо, щоб стимулювати аудиторію дивись добірку далі (а це, до речі, збільшує рівень залучення).

3. Враховуйте болі та вподобання аудиторії

Коли обираєте тему для stories, враховуйте потреби, вподобання та біль аудиторії. Бо ваш контент повинен відображати реальні зацікавлення чи проблеми, з якими вони зіштовхуються. Додайте відповіді на заперечення та показуйте, чому ваш продукт або послуга — це саме те, що вони шукають.

Пам’ятайте, ми продаємо не продукт, а розв’язання проблеми аудиторії.

4. Використовуйте тригери

Тригери — це психологічні механізми, що мотивують до дії. Використовуйте елементи, які допоможуть створити відчуття терміновості або ексклюзивності:

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Ці техніки створюють відчуття, що потрібно діяти негайно (і водночас не переносити цільову дію на завтра, а в результаті забути про це). Але з тригерами також не перестарайтесь. 

5. Використовуйте різні неймінги кнопок

Не бійтеся експериментувати з кнопками у stories. Використовуйте різні варіанти закликів до дії: «Дізнатися більше», «Отримати консультацію», «Спробувати зараз» тощо. Кожен заклик до дії має свій вплив і допомагає користувачеві зрозуміти, що робити далі.

Висновок

Instagram у 2025 році — більше, ніж просто соцмережа. Це потужний інструмент для побудови бренду та продажів, але щоб досягти результатів, потрібно бути на крок попереду та використовувати всі плейсменти соцмережі (не лише stories, а й reels та дописи). І якщо ваша мета — не просто вести Instagram, а реально залучати лояльну та активну аудиторію, потрібно мати чітку стратегію та впевнено її реалізовувати.

Kukurudza Agency готова допомогти вам у цьому. Вони мають досвід роботи з відомими українськими та світовими брендами, такими як Englishdom, Weleda та byMe, і знають, як привернути увагу, утримати зацікавленість та зробити аудиторію справжніми адвокатами вашого бренду. Тому якщо ви готові вивести свою компанію на новий рівень — ви знаєте, з ким це можна зробити!


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