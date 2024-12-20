МЗС спрощує консульські послуги: що зміниться для українців за кордоном

Кабінет міністрів схвалив запуск експериментального проєкту е-Консу щодо надання послуг українцям.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Українці за кордоном отримають такі нові можливості:

Оформлення ID-карток із можливістю доставлення готового документа поштою. Для цього знадобиться лише один візит до посольства або консульства для подання документів;

Оформлення закордонного паспорта за один візит для збору біометричних даних із подальшим доставленням готового паспорта поштою;

Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через дипломатичні установи;

Обмін посвідчення водія або його отримання у разі втрати чи викрадення;

Комплексна послуга для новонароджених, яка включає реєстрацію народження, набуття громадянства та внесення даних до відповідних реєстрів.

Подати заяви на ці послуги можна буде через портал або застосунок “Дія”.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, нововведення дозволять значно заощадити час і кошти для українців, адже тепер не потрібно буде кілька разів відвідувати консульські установи.