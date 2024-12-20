Суспільство

У “Резерв+” тепер можно повторного уточнити дані
20 Грудня 2024 19:10
читать на русском →
міноборони, мобілізація
Додаток "Резерв+" / Фото: glavnoe.in.ua

У мобільному застосунку для військовозобов’язаних Резерв+ запустили нову функцію — повторне уточнення даних.

Як повідомляє Міноборони, новий сервіс дозволяє заощадити час, оскільки раніше для зміни цих даних необхідно було відстояти черги в Територіальних центрах комплектування. Тепер зміни можна внести швидко та зручно через додаток.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації, Катерина Черногоренко, зазначила, що нова функція буде корисною, якщо людина змінить місце проживання, про що в ТЦК необхідно повідомити протягом тижня.

Чорногоренко додала, що кількість уточнень не обмежується, але робити їх можна не частіше ніж один раз на тиждень.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Грудня 2024 15:03

США готують пакет озброєння для України на 1,2 млрд – Reuters
20 Грудня 2024 17:45

Зеленський провів відеорозмову з президентом Чехії: головне
20 Грудня 2024 17:33

Музичний лейбл обікрав родину Кузьми Скрябіна на 1,5 мільйона гривень
20 Грудня 2024 17:19

МЗС підтвердило візит спецпосланця Трампа до України
20 Грудня 2024 15:46

Фіцо погрожує Зеленському за припинення транзиту російського газу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки