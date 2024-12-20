У “Резерв+” тепер можно повторного уточнити дані

У мобільному застосунку для військовозобов’язаних Резерв+ запустили нову функцію — повторне уточнення даних.

Як повідомляє Міноборони, новий сервіс дозволяє заощадити час, оскільки раніше для зміни цих даних необхідно було відстояти черги в Територіальних центрах комплектування. Тепер зміни можна внести швидко та зручно через додаток.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації, Катерина Черногоренко, зазначила, що нова функція буде корисною, якщо людина змінить місце проживання, про що в ТЦК необхідно повідомити протягом тижня.

Чорногоренко додала, що кількість уточнень не обмежується, але робити їх можна не частіше ніж один раз на тиждень.