Зеленський провів відеорозмову з президентом Чехії: головне

Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з президентом Чехії Петром Павелом. Лідери держав обговорювали ситуацію на фронті та вишкіл українських військових за кордоном.

Фрагмент відеозустрічі Володимир Зеленський опублікував у Telegram.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на різних напрямках фронту, після чого лідери країн детально обговорили можливості союзників щодо підготовки українських бригад за прикладом Франції та США.

Як наголосив Зеленський, українській військові мають тренуватися на тому озброєнні й техніці, з якими потім повернуться до України.

Про що ще говорили Зеленський та Павел

Наслідки ранкового російського обстрілу Києва: Зеленський озвучив оборонні потреби України в засобах ППО різного типу та бронетехніці.

Реалізація чеської ініціативи з постачання артилерійських снарядів: лідери домовилися працювати разом із партнерами, щоб забезпечити безперебійне фінансування у 2025 році.

Можливість відкриття в Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності.

Участь Зеленського у саміті Європейської ради та переговори з Премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою у Брюсселі.

Також глава Української держави подякував Петру Павелу за активну участь Чехії в усіх зусиллях, які зміцнюють Україну та наближають справедливий мир.