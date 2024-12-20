У Харкові “шахед” влучив у дев’ятиповерхівку

У Салтівському районі Харкова зафіксовано удар безпілотника по житловій багатоповерхівці.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки. На місці пожежа.

Як уточнив очільник ОВА Олег Синєгубов, удар прийшовся по девʼятиповерховому житловому будинку.

“На місці виникла пожежа. Є руйнування перших двох поверхів. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків”, – повідомив Синєгубов.

Також відомо про два звернення щодо гострої реакції на стрес. Медики надали допомогу людям на місці.