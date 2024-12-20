Суспільство

Уряд розглядає посилення відповідальності за порушення комендантської години, – ЗМІ
20 Грудня 2024 21:00
читать на русском →
кабмін, комендантська година
Ілюстративне фото / АрміяInform

В Україні планують запровадити окрему адміністративну відповідальність за порушення комендантської години та правил евакуації.

За даними РБК-Україна, документ передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за:

  • порушення комендантської години: перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток (від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян); 
  • порушення правил евакуації: в’їзд або перебування у населених пунктах, де триває обов’язкова евакуація, без спеціальних дозволів (від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Водночас покарання за порушення комендантської години не поширюватимуться на тих, хто:  

  • прямує до укриттів;  
  • надає медичну чи домедичну допомогу;  
  • супроводжує поранених або тяжкохворих.  

Рішення наразі не остаточне — законопроєкт ще має бути винесений на розгляд Верховної Ради.  


ТОП-новини
20 Грудня 2024 19:26

Трамп планує продовжити військову допомогу Україні, – FT
20 Грудня 2024 20:16

Зеленський призначив нового представника України в ООН
20 Грудня 2024 17:45

Зеленський провів відеорозмову з президентом Чехії: головне
20 Грудня 2024 17:33

Музичний лейбл обікрав родину Кузьми Скрябіна на 1,5 мільйона гривень
20 Грудня 2024 17:19

МЗС підтвердило візит спецпосланця Трампа до України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки