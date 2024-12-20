Уряд розглядає посилення відповідальності за порушення комендантської години, – ЗМІ

В Україні планують запровадити окрему адміністративну відповідальність за порушення комендантської години та правил евакуації.

За даними РБК-Україна, документ передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за:

порушення комендантської години: перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток (від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);

порушення правил евакуації: в’їзд або перебування у населених пунктах, де триває обов’язкова евакуація, без спеціальних дозволів (від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Водночас покарання за порушення комендантської години не поширюватимуться на тих, хто:

прямує до укриттів;

надає медичну чи домедичну допомогу;

супроводжує поранених або тяжкохворих.

Рішення наразі не остаточне — законопроєкт ще має бути винесений на розгляд Верховної Ради.