Політика

США ліквідували лідера ІДІЛ у Сирії
20 Грудня 2024 20:54
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Центральне командування США (CENTCOM) заявило про ліквідацію лідера ІДІЛ Абу Юсіфа, відомого також як Махмуд, унаслідок авіаудару в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.  

“19 грудня сили Центрального командування США завдали точкового авіаудару, у результаті якого було знищено двох бойовиків ІДІЛ, серед яких Абу Юсіф”, – йдеться у повідомленні відомства на платформі Х.

Авіаудар відбувся у регіоні, раніше контрольованому сирійськими та російськими силами.  

Командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла підкреслив, що США спільно з союзниками не дозволять ІДІЛ використовувати ситуацію в Сирії для відновлення своєї діяльності.


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