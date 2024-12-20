США ліквідували лідера ІДІЛ у Сирії

Центральне командування США (CENTCOM) заявило про ліквідацію лідера ІДІЛ Абу Юсіфа, відомого також як Махмуд, унаслідок авіаудару в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

“19 грудня сили Центрального командування США завдали точкового авіаудару, у результаті якого було знищено двох бойовиків ІДІЛ, серед яких Абу Юсіф”, – йдеться у повідомленні відомства на платформі Х.

Авіаудар відбувся у регіоні, раніше контрольованому сирійськими та російськими силами.

Командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла підкреслив, що США спільно з союзниками не дозволять ІДІЛ використовувати ситуацію в Сирії для відновлення своєї діяльності.