США ліквідували лідера ІДІЛ у Сирії

Центральне командування США (CENTCOM) заявило про ліквідацію лідера ІДІЛ Абу Юсіфа, відомого також як Махмуд, унаслідок авіаудару в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

“19 грудня сили Центрального командування США завдали точкового авіаудару, у результаті якого було знищено двох бойовиків ІДІЛ, серед яких Абу Юсіф”, – йдеться у повідомленні відомства на платформі Х.

Авіаудар відбувся у регіоні, раніше контрольованому сирійськими та російськими силами.

Командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла підкреслив, що США спільно з союзниками не дозволять ІДІЛ використовувати ситуацію в Сирії для відновлення своєї діяльності.

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria



On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T