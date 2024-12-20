Політика

Зеленський призначив нового представника України в ООН
20 Грудня 2024 20:16
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зеленський, кадри
Представник України в ООН Андрій Мельник / Фото: X/MelnykAndrij

Президент України Володимир Зеленський затвердив нові дипломатичні призначення, про які раніше повідомляли ЗМІ, анонсуючи масштабні кадрові перестановки.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський зазначив: “Сьогодні ми з нашою дипломатичною командою погодили понад 30 призначень нових послів України”.

Серед ключових рішень:

  • Наріман Джелял, який нещодавно повернувся з російського полону, стане послом України в Туреччині.
  • Альона Гетьманчук, засновниця і директорка Центру “Нова Європа”, представлятиме Україну в НАТО.
  • Андрій Мельник, колишній посол України в Німеччині, буде призначений представником України в ООН.

Президент зазначив, що укази щодо інших призначень будуть опубліковані невдовзі.


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