Зеленський призначив нового представника України в ООН

Президент України Володимир Зеленський затвердив нові дипломатичні призначення, про які раніше повідомляли ЗМІ, анонсуючи масштабні кадрові перестановки.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський зазначив: “Сьогодні ми з нашою дипломатичною командою погодили понад 30 призначень нових послів України”.

Серед ключових рішень:

Наріман Джелял, який нещодавно повернувся з російського полону, стане послом України в Туреччині.

Альона Гетьманчук, засновниця і директорка Центру “Нова Європа”, представлятиме Україну в НАТО.

Андрій Мельник, колишній посол України в Німеччині, буде призначений представником України в ООН.

Президент зазначив, що укази щодо інших призначень будуть опубліковані невдовзі.