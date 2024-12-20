Політика

МЗС підтвердило візит спецпосланця Трампа до України
20 Грудня 2024 17:19
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війна, сша
Спецпосланець новообраного президента США Кіт Келлог / Фото: AP

Міністерство закордонних справ України активно готується до майбутнього візиту спеціального представника обраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії — Кіта Келлога.

Як повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, дата цього візиту вже узгоджена, однак її не розголошують із міркувань безпеки.

За словами Тихого, Україна з нетерпінням очікує на цю зустріч, вбачаючи в ній можливість для обговорення ключових питань. “Ми раді будемо прийняти пана Келлога, провести з ним дискусії та донести українське бачення шляхів досягнення справедливого миру”, — наголосив він.

Дональд Трамп 27 листопада призначив 80-річного генерала у відставці Кіта Келлога спеціальним посланцем із питань війни в Україні. ЗМІ повідомляли, що Келлог пропонує зупинити війну шляхом припинення вогню по поточній лінії бойових дій. Для стимулювання перемовин, за його ідеєю, військову підтримку Україні слід продовжувати лише за умови готовності до переговорів.


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