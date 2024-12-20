Суспільство

У Раді спростували заяву свого радника про зниження мобілізаційного віку 
20 Грудня 2024 21:47
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мобілізація, рада
Назарій Волянський / Фото: Facebook/Nazarii Volianskyi

Радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що у 2025 році мобілізаційний вік в Україні можуть знизити до 18-20 років. Втім, у парламенті цю інформацію спростували.  

Під час етеру Волянський зазначив, що, на його думку, рішення про зниження мобілізаційного віку може бути ухвалене вже у перші місяці 2025 року, адже, за його словами, західні партнери з 2022 року наполягають на таких змінах. Як заявив радник, це нібито пов’язано з умовами надання військової допомоги Україні.  

Голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха різко розкритикував слова Волянського. Він наголосив, що Верховна Рада не розглядала і не планує ухвалювати жодних рішень про зниження мобілізаційного віку.  

“Волянський є радником комітету на громадських засадах. Його основне завдання — радити, а не створювати хаос малозрозумілими і спекулятивними заявами”, — зазначив Наталуха.

Він додав, що на наступному засіданні комітету обговорять позбавлення Волянського статусу радника та проведуть роз’яснювальну роботу з іншими радниками щодо їхніх повноважень і публічних заяв.  


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