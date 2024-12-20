Джима зупинилася за крок від п’єдесталу на Кубку світу з біатлону

20 грудня в Ансі (Франція) відбувся спринт серед жінок на третьому етапі Кубка світу з біатлону. Українка Юлія Джима посіла 4-те місце на дистанції 7,5 км.

Джима продемонструвала бездоганну стрільбу на двох вогневих рубежах, але відстала від переможниці, француженки Жустін Бреза-Буше, на 19,1 секунди. Друге місце здобула німкеня Франциска Пройсс, а третє — словенка Анамарія Лампич.

Інші українські біатлоністки показали такі результати: Христина Дмитренко фінішувала на 21-му місці, Олександра Меркушина — на 48-му, Анна Кривонос — на 62-му, а Лілія Стеблина — на 77-му.

Загалом у гонці взяли участь 98 спортсменок.