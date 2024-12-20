Політика

Трамп планує продовжити військову допомогу Україні, – FT
20 Грудня 2024 19:26
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допомога, трамп
Обраний президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Парижі / Фото: Офіс президента України

Команда новообраного президента США Дональда Трампа повідомила європейським офіційним особам, що він планує продовжити військову допомогу Україні, але вимагатиме від країн НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

Про це пише Financial Times, посилаючись на джерела, знайомі з переговорами.

“Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити допомогу Україні, змусити Київ до негайних переговорів і залишити союзників по НАТО без підтримки, якщо вони не збільшать витрати на оборону.

Однак, щоб заспокоїти союзників, які стурбовані тим, що не можуть підтримувати Україну без допомоги США, Трамп планує продовжити військові поставки Києву після своєї інавгурації”, – пише FT.

Попри те, що Трамп зі скептицизмом розглядає ідею запрошення України до НАТО і хоче швидкого припинення конфлікту, він вважає, що постачання зброї забезпечить досягнення “миру через силу”.

Обраний президент США Дональд Трамп неоднократно заявляв, що прагне швидкого завершення війни між Росією та Україною. Трамп також зазначив, що має намір вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, щоб досягти мирного завершення війни.

У січні очікується візит до Києва Кіта Келлога, який після інавгурації Трампа стане спецпредставником з питань України.


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