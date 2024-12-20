Не сильно бий, пам’ятай про Storm Shadow: Зеленський підтримав Усика перед реваншем з Ф’юрі 

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з боксером Олександром Усиком, який готується до реваншу з британцем Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Зеленський опублікував відео розмови, під час якої побажав боксеру успіху.

“Стовідсотково, всі українці на твоєму боці. Ми поважаємо наших партнерів у Великій Британії, але, коли будеш перемагати Ф’юрі, пам’ятай про Storm Shadow, не сильно його бий”, — пожартував президент. Усик відповів із посмішкою: “Це тільки спорт, з великою повагою”.

Глава держави також додав, що кожна перемога українців на світовій арені заряджає націю енергією та натхненням.

Бій-реванш між Усиком і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, на Kingdom Arena. Уперше в історії за поєдинком спостерігатиме штучний інтелект.