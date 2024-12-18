За боєм Усика та Ф’юрі вперше в історії боксу простежить штучний інтелект

За боєм між британцем Тайсоном Ф’юрі та українцем Олександром Усиком вперше в історії боксу простежить штучний інтелект.

Про це заявив голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх.

“Вперше суддя зі штучним інтелектом стежитиме за поєдинком. Без упередженості та людських помилок”, — написав він.

Щоправда, ШІ ніяк не вплине на результат – якщо поєдинок пройде всю дистанцію, то результат визначать судді. Технологія ж відстежить метрики для оцінки бою – наприклад, удари, агресію, час у клінчі.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight 🤖 Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 🥊… pic.twitter.com/RdslVlBLRC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2024

Друге протистояння важковаговиків відбудеться в Ер-Ріяді 21 грудня. У першому бою непереможений Усик завдав Ф’юрі першої поразки в кар’єрі і став абсолютним чемпіоном світу.