Спорт

За боєм Усика та Ф’юрі вперше в історії боксу простежить штучний інтелект
18 Грудня 2024 16:13
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бокс, усик
Кадр із промо-відео бою Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі

За боєм між британцем Тайсоном Ф’юрі та українцем Олександром Усиком вперше в історії боксу простежить штучний інтелект.

Про це заявив голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх.

“Вперше суддя зі штучним інтелектом стежитиме за поєдинком. Без упередженості та людських помилок”, — написав він.

Щоправда, ШІ ніяк не вплине на результат – якщо поєдинок пройде всю дистанцію, то результат визначать судді. Технологія ж відстежить метрики для оцінки бою – наприклад, удари, агресію, час у клінчі.

Друге протистояння важковаговиків відбудеться в Ер-Ріяді 21 грудня. У першому бою непереможений Усик завдав Ф’юрі першої поразки в кар’єрі і став абсолютним чемпіоном світу.


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